Picchia e prende a morsi il figlio che non smette di piangere | la denuncia della madre | “Non ci volevo credere”

(Di lunedì 8 maggio 2023) Un padre di Pianura, quartiere di Napoli,ilneonato e loperché non riesce a farlore di: un video mostra il genitore inveire contro il piccolo tenendolo in braccio nel salone di casa mentre laera in bagno. “Eravamo in camera da letto. Federico per la prima volta, da quando è nato, inizia adi notte. E’ stato sempre tranquillissimo, la gioia di ogni mamma. Siamo usciti dalla camera da letto per farlo mangiare. Già da prima io avvertivo un senso di nausea. Siamo entrati nel salone dove c’era la telecamera, messa su sollecitazionezia, perché avevamo già intuito qualcosa ma io non ci” – racconta la mamma del piccolo in un ...