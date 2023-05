Piattaforma logistica Ufita-Sannio | Lombardi | “Visione unitaria sul futuro della Campania di nord-est”

Benevento . LaUfita - Sannio o più semplicemente Plus è un progetto unitario per la valorizzazione delle aree interne di Sannio e Irpinia. Nessuna contraddizione, nessun contrapposizione, solo ...Questo il commento del Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi al termine dell'incontro odierno presso la Sala Consiliare del Comune capoluogo in merito allaUfita " Sannio . Incontro Alta Capacità Napoli Bari PLUS -Ufita Sannio Verbale della riunione - 8 maggio 2023 ore 10.00 Sono presenti: Mario Clemente ......e che per risolvere i problemi di tutte le comunità delle aree Interne basta un piccolo Imput a Rfi che in pochi giorni potrebbe procedere con un progetto esecutivo per la, ...

Piattaforma logistica nella stazione Hirpinia, patto tra Buonopane e Mastella Nuova Irpinia

Marcantonio Spera replica sulla questione bilancio e predissesto sollevata dal circolo di Fratelli d'Italia e ritorna sul tema Piattaforma logistica ..."E' fondamentale raccontare al Paese cosa significa l'economia del mare", sottolinea Carlo Bonomi : "Sulle poltiche per la blue economy dobbiamo fare un alto di qualità, metterci insieme: programmiamo ...