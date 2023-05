Piattaforma logistica Ufita-Sannio | il commento del presidente Lombardi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIldella Provincia di Benevento, Nino, ha commentato l’incontro odierno presso la Sala Consiliare del Comune capoluogo in merito alla. “L’iniziativa del Sindaco Clemente Mastella di riunire attorno allo stesso Tavolo i rappresentanti delle istituzioni, degli imprenditori e dei sindacati delle province irpina e sannita, frutto di una visione ad ampio raggio della condizione delle aree interne e delle loro prospettive di sviluppo, è stata lungimirante e proficua. Non a caso l’incontro si è concluso con l’individuazione di una lotta comune per conseguire obiettivi di crescita condivisi. Credo che l’elemento strategicamente più importante e significativo emerso nel corso dei lavori odierni sia stato quello di ...