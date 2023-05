Peschiera Borromeo | il report di Walter Ferrari sulla “Passeggiata” nell’Oasi Carengione Guarda le foto e scopri tutte le varietà incontrate

Il collegamento veloce e green tra Bergamo e la pianura attraverso veicoli elettrici ad alta capacità , principalmente su corsia preferenziale, fa passi avanti. La Vitali Spa disi è aggiudicata il bando da 50 milioni di euro indetto da Atb mobilità . Alla Vitali Spa il bando per realizzare il collegamento E - Brt Vitali Spa , società leader nel settore del ...... chiusura di via Gaber chiusura della via Circonvallazione Idroscalo nel tratto compreso tra la Rivoltana e il Comune di...del San Raffaele di Milano l' uomo di 75 anni che nella serata di ieri è stato colpito con quattro coltellate al petto e all'addome dal figlio di 42 anni in una villetta di. Kit ...

Peschiera Borromeo, doppio investimento in via Liberazione ... 7giorni

Al centro estivo bambine, bambini, ragazze e ragazzi (dai 4 ai 17 anni) potranno divertirsi e sperimentare le discipline circensi. Prevista anche l’installazione di una piscina per rinfrescarsi ...Il giovane si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Bergamo in prognosi riservata. Un secondo pedone è stato travolto da un’auto ma per fortuna è fuori pericolo ...