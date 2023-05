Peschiera Borromeo | doppio investimento in via Liberazione | gravissimo un 23enne

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il giovane si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Bergamo in prognosi riservata. Un secondo pedone è stato travolto da un’auto ma per fortuna è fuori pericolo

Il collegamento veloce e green tra Bergamo e la pianura attraverso veicoli elettrici ad alta capacità , principalmente su corsia preferenziale, fa passi avanti. La Vitali Spa disi è aggiudicata il bando da 50 milioni di euro indetto da Atb mobilità . Alla Vitali Spa il bando per realizzare il collegamento E - Brt Vitali Spa , società leader nel settore del ...... chiusura di via Gaber chiusura della via Circonvallazione Idroscalo nel tratto compreso tra la Rivoltana e il Comune di...del San Raffaele di Milano l' uomo di 75 anni che nella serata di ieri è stato colpito con quattro coltellate al petto e all'addome dal figlio di 42 anni in una villetta di. Kit ...

Peschiera Borromeo, doppio investimento in via Liberazione ... 7giorni

Buongiorno. Vorrei segnalare la condizione in cui si trova Via Padre Pio a Peschiera Borromeo. Da quando sono state costruite le case nel 1994 la strada non è mai stata sistemata. Sono state raccolte ...Il programma di domenica 7 maggio. Gli auguri del Gruppo consiliare del Partito Democratico in un video OSPEDALE DEI PUPAZZI - ricordatevi di portare il vostro pupazzo! PRANZO: organizzato e gestito i ...