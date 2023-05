Pereyra e Masina regalano i tre punti all' Udinese | la Samp retrocede in Serie B

Due gol nel primo tempo di, all'8', e dial 34' consentono all'Udinese di regolare la Sampdoria 2 - 0: con questa sconfitta i blucerchiati finiscono matematicamente in Serie B, mentre la squadra di Sottil ...Ecco le probabili formazioni delle due partite:UDINESE (3 - 5 - 1 - 1): Silvestri; Becao, Bijol,; Ebosele,, Walace, Lovric, Zeegelaar; Thauvin; Beto. All. Sottil SAMPDORIA (3 - 4 - 1 - ...UDINESE 2 (9, 33) " SAMPDORIA 0

Primi tempi Serie A: Pereyra-Masina, Udinese avanti 2-0 sulla Samp. L’Empoli conduce 1-0 sulla Saler ... Alfredo Pedullà

La Sampdoria retrocede matematicamente in Serie B con quattro giornate d'anticipo dopo la sconfitta 2-0 contro l'Udinese alla Dacia Arena nel posticipo della 34/a giornata. Decisivi per i friulani i g ...LE DIRETTE. Udinese in vantaggio con Pereyra, raddoppia Masina. Samp sempre più vicina alla retrocessione. Per l'Empoli sblocca una rete di Cambiaghi, nel secondo tempo va a segno Caputo. Piatek accor ...