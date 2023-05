Perché Guardiani della Galassia Vol 3 non è riuscito a salvare la Marvel VIDEO

Leggi su screenworld

(Di lunedì 8 maggio 2023) In un momento così delicato per i cinecomics, in cui si comincia a percepirestanchezza nel genere (sia dal punto di vista creativo che di ricezione), il mondo sta guardando aVol. 3 con occhi carichi di speranza. La squadra di adorabili scapestrati, fieramente controcorrente e con un’aura indie, composta da Star Lord, Rocket, Drax, Mantis, Nebula, il sempre più massiccio Groot, una nuova Gamora (e alle “recenti” new entry Kraglin e Cosmo), è davvero in grado, proprio nel momento del suo commiato al pubblico, di prendersi questo fardello sulle spalle? E come si può sperare che il futuro delCinematic Universe, con i suoi intrecci e tantissimi personaggi, sia nelle mani del regista, James Gunn, che di fatto ha già sancito il suo addio per diventare co-presidente, ...