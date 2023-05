Per l’Ue il ministro israeliano Ben Gvir è ufficialmente persona sgradita | cancellato l’evento a Tel Aviv pur di non ospitarlo

Leggi su open.online

(Di lunedì 8 maggio 2023) Ha del clamoroso la decisione annunciata oggi dalla Rappresentanza presso Israele dell’Unione europea: a meno di 24 ore dalpubblico in programma per domani – 9 maggio, festa dell’Europa – la missione diplomatica ha deciso di cancellare la cerimonia stessa pur di evitare di dover accogliere e dare un possibile megafono internazionale a Itamar Ben, ildella Sicurezza del governo Netanyahu che guida il partito di ultradestra Otzma Yehudit (Potere Ebraico). Già nella giornata di ieri la stampa israeliana aveva riferito della situazione di grave imbarazzo creatasi per la diplomazia europea di fronte alla prospettiva della partecipazione di Benal, con tanto di discorso in programma. Nonostante i tentativi della Rappresentanza Ue di dissuaderlo con le vie, appunto, ...