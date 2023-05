Per la giustizia picchiare la moglie è una reazione poco garbata | non un reato

Leggi su panorama

(Di lunedì 8 maggio 2023) Nel ‘bestiario’ giuridico di questo fantastico quanto eclettico Belpaese, non potevamo non incorrere nella vicenda di un uomo salentino che, dopo aver sorpreso lain compagnia di un ‘amico’, l’aggrediva con calci e pugni. Niente di nuovo sul fronte occidentale, direte voi, citando il titolo del famigerato romanzo di guerra di Erich Maria Remarque: sono cose che non dovrebbero accadere ma purtroppo accadono. La natura umana è preda di passioni e non tutti sanno governarle con monastico autocontrollo. “Per fortuna che c’è la”, concluderete. Siete proprio sicuri? Il Tribunale di Lecce si è superato assolvendo l’uomo che, seppur autore di una “una” e “sopra le righe”, non può ritenersi imputabile deldi violenza. Per giustificare ...