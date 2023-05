Pensioni | Serracchiani Pd | ' dal governo accanimento su Opzione donna'

(Di lunedì 8 maggio 2023) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "L'intervento delsumostra un vero e proprio. Ed esiste uncontro tutti i pensionati ai quali era stato promesso in campagna elettorale di tutto, dalleminime a 1.000 euro all'aumento delle possibilità di pensionamento anticipato. L'unica cosa che hanno ottenuto, invece, è stato il taglio delle". Lo ha detto Debora, deputata, responsabile Giustizia del Pd, intervenendo alla Camera. "Pensavamo che ilavrebbe convocato il tavolo con le opposizioni su questioni come il salario minimo o la situazione della sanità pubblica o della scuola o della natalità oppure delle infrastrutture e invece il solo tavolo di confronto con le ...

Roma, 7 apr " "Ho presentato alla Camera dei Deputati una mozione, firmata dalla capogruppo Chiara Braga, da Deborae da tutti i colleghi della commissione Lavoro, per impegnare il Governo ad adottare, sin dal primo provvedimento utile, le opportune iniziative volte a ripristinare l'istituto di Opzione ......di bilancio se la fanno da soli" ha attaccato la capogruppo del Pd alla Camera Debora. .... In Manovra rivisto anche il meccanismo di indicizzazione delleper gli anni 2023 ...... oltre alla norma sul Pos ormai saltata, rientrano l'aumento delleminime degli over 75 a ... La Legge di Bilancio se la fanno da soli " ha detto Debora, capogruppo del Pd alla ...

Pensioni: Serracchiani (Pd), 'dal governo accanimento su Opzione ... Il Tirreno

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “L’intervento del governo su Opzione donna mostra un vero e proprio accanimento. Ed esiste un accanimento contro tutti i pensionati ai quali era stato promesso in campagna e ...