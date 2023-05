Pensioni minime | da 5 mesi gli aumenti non si vedono

(Di lunedì 8 maggio 2023) Aumento del 6,4% per gli over 75. L'obiettivo è arrivare a 600 euro come soglia minima, ma l’incremento previsto nella legge di Bilancio non è ancora scattato

Ma allora la storia dellenon ha senso. Come fanno gli altri a prendereda 500 euro al mese se l'INPS boccia le domande per via degli importi' 'Salve, sono un lavoratore di 65 anni ...... vecchiaia, invalidità approvata da Governo Stando a quanto confermano le ultime notizie, l'obiettivo del governo è aumentare ledi vecchiaia e ledi invalidità, valutando ...Per arrivare a temi più miei, voglio citare il fatto che abbiamo ridotto il cuneo fiscale, aumentato lee stiamo intervenendo sul lavoro. In questo senso sto dando il mio contributo ...

Pensioni minime, aumenti fermi da 5 mesi: ecco quando salirà l'assegno (e di quanto) ilmessaggero.it

Pensioni, entro settembre la risposta sulla riforma: dagli aumenti delle minime al dopo Quota 103, ecco cosa può cambiare.Pensione che passa da 64 a 71 anni, ecco quando succede e perché a volte le domande di pensione vengono respinte dall'INPS.