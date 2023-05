... vecchiaia, invalidità approvata da Governo Stando a quanto confermano le ultime notizie, l'obiettivo del governo è aumentare ledi vecchiaia e ledi invalidità, valutando ...Per arrivare a temi più miei, voglio citare il fatto che abbiamo ridotto il cuneo fiscale, aumentato lee stiamo intervenendo sul lavoro. In questo senso sto dando il mio contributo ...Altra ipotesi possibile è quella di investire i soldi disponibili solo per aumentare alcune, non tutte, per esempio leo quelle di invalidità, e lavorare su uscite anticipate relative,...

Pensioni minime, aumenti fermi da 5 mesi: ecco quando salirà l'assegno (e di quanto) ilmessaggero.it

Cosa prevede la nuova risoluzione su pensioni reversibilità, vecchiaia, invalidità approvata dal Governo: possibili modifiche in arrivo ma anche tanta delusione ...La misura prevista nel decreto Lavoro vale solo per sei mesi. E a fine 2023 scade anche la riduzione varata dal governo Draghi ...