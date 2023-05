L'incremento delleè un tema particolarmente sentito in Italia. La norma, approvata nella legge di Bilancio e con decorrenza a partire da gennaio, non è ancora stata applicata, la motivazione potrebbe ...Nel dettaglio, con la legge di Bilancio 2024 bisognerà trovare risposta agli aumenti delle, percorso avviato nel 2023 ma per il quale bisognerà stanziare nuove risorse se non altro ...Ma allora la storia dellenon ha senso. Come fanno gli altri a prendereda 500 euro al mese se l'INPS boccia le domande per via degli importi' 'Salve, sono un lavoratore di 65 anni ...

Pensioni minime, aumenti fermi da 5 mesi: ecco quando salirà l'assegno (e di quanto) ilmessaggero.it

Aumento del 6,4% per gli over 75. L'obiettivo è arrivare a 600 euro come soglia minima, ma l’incremento previsto nella legge di Bilancio non è ancora scattato ...Pensioni, entro settembre la risposta sulla riforma: dagli aumenti delle minime al dopo Quota 103, ecco cosa può cambiare.