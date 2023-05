Pensioni minime | ancora beffa per gli aumenti

(Di lunedì 8 maggio 2023) Saltala rivalutazione delle. Neanche a maggio i beneficiari riceveranno l’aumento previsto in legge di bilancio Come spesso accade quando si affrontano periodi difficili per l’economia e i cittadini vanno in sofferenza occorre sempre molto tempo per ottenere gli effetti dei provvedimenti delle istituzioni per sostenere le difficoltà. In questo momento, infatti, il L'articolo proviene da Consumatore.com.

Di recente Berlusconi è tornato a spingere la proposta di portare a mille euro l'importo delle. Un'idea che si scontra con le casse dell'Inps. Sta di fatto che, proprio stando ai dati ...L'incremento delleè un tema particolarmente sentito in Italia. La norma, approvata nella legge di Bilancio e con decorrenza a partire da gennaio, non è ancora stata applicata, la motivazione potrebbe ...Nel dettaglio, con la legge di Bilancio 2024 bisognerà trovare risposta agli aumenti delle, percorso avviato nel 2023 ma per il quale bisognerà stanziare nuove risorse se non altro ...

Pensioni minime, aumenti fermi da 5 mesi: ecco quando salirà l'assegno (e di quanto) ilmessaggero.it

Per questi pensionati non ci sono delle buone notizie, perché potrebbero perdere sino a 3 anni di pensione: chi sono gli sfortunatiLe pensioni minime Inps sono state aumentate, per gli over 75, fino a 600 euro. L’incremento però doveva partire da gennaio, ma finora non si è visto. Ecco quanto salirà l’assegno e quando ci si può ...