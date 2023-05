Pensioni | arriva quella a 56 anni con 20 di contributi | basta una certificazione INPS per averla

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 8 maggio 2023) Una via comoda dall’per andare in pensione subito. Vediamo come funziona e cosa è richiesto: una bella opportunità. In questo periodo si sta discutendo molto diperché delle novità sonote sia dall’Esecutivo che dall’. Il presupposto da cui non si può prescindere è che la pensione di vecchiaia ordinaria in Italia resta raggiungibile a 67di età e con 20di. Bisogna però tenere presente che ci sono vie alternative più comode e novità in arrivo. In pensione a 56con 20 di– ilovetrading.itVediamo che cosa è a disposizione dei lavoratori che vogliono andare in pensione anticipatamente. Attualmente l’uscita dal lavoro più vantaggiosa èdella pensione di ...