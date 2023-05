(Di lunedì 8 maggio 2023) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - ”Un partito politico deve svolgere una funzione di guida, non può essere schiacciato sulledel. Correre dietro da una protesta all'altra io credo nonad Ellye sicuramente non farà vincere il Pd”. Così la capogruppo di Azione-Italia viva al Senato, Raffaella, ai microfoni di 'Agorà' su Raitre.

...della leadership di Carlo Calenda in cui ci riconosciamo tutti - ha detto Raffaellanegli ... E dopo che ho visto il Partito democraticosu una posizione fortemente di sinistra come ......della leadership di Carlo Calenda in cui ci riconosciamo tutti - ha detto Raffaellanegli ... E dopo che ho visto il Partito democraticosu una posizione fortemente di sinistra come ...

Pd: Paita, ‘schiacciarsi su posizioni sindacato non gioverà a Schlein’ La Sicilia

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – ”Un partito politico deve svolgere una funzione di guida, non può essere schiacciato sulle posizioni del sindacato. Correre dietro da una protesta all’altra io credo non gio ...