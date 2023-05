(Di lunedì 8 maggio 2023) L'incontro della segretaria Pd è per un confronto sui temi e per portare una posizione all'incontro di domani con Giorgia Meloni. "La convocazione - sono le prime riflessioni che ...

L'incontro della segretaria Pd è per un confronto sui temi e per portare una posizione all'incontro di domani con Giorgia Meloniriforme. "La convocazione - sono le prime riflessioni che emergono dai primi interventi - non sia un modo per distrarre l'attenzione sui temi che interessano le persone e le necessità del Paese: ...Il problema della bassa crescita demografica è sicuramente al centro deldi politica economica per la semplice ragione che un Paese la cui popolazione non cresce è destinato al declino economico e alla crisi del welfare. È quindi ragionevole che il governo si ......europea sui criteri proposti per i quattro obiettivi ambientali della Tassonomia Ue e... Tuttavia, ha aggiunto che almeno la causa aprirà ilsul corretto calcolo delle emissioni ...

Pd, il dibattito sulle riforme non distragga dalle priorità Espansione TV

PORDENONE - Reduce dalla due giorni a Milano dove Forza Italia ha radunato le truppe e dove il presidente Silvio Berlusconi è tornato in sella dopo il ricovero al San Raffale, Franco Dal ...L'incontro della segretaria Pd è per un confronto sui temi e per portare una posizione all'incontro di domani con Giorgia Meloni sulle riforme. (ANSA) ...