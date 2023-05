Pd | Cottarelli si dimette da senatore

(Di lunedì 8 maggio 2023) “Nei prossimi giorni mirò dalla carica di”. È quanto ha annunciato a Che tempo Che Fa ildel Pd, Carlo. L’Università cattolica gli ha “chiesto di dirigere un programma per l’educazioni delle scienze sociali ed economiche rivolto agli studenti delle scuole superiori. Questo incarico è incompatibile con il Senato – ha spiegato -, quindi ho deciso di rinunciare al mio incarico di, in settimana mi dimetto dal Senato, nei prossimi giorni”. Ildel Pd, Carlo, ha annunciato che nei prossimi giorni sirà: “Mi trovo ora a disagio su diversi temi” In una lettera a Repubblicaspiega: “In questo momento storico mi sembra che nella vita parlamentare ci sia molta, ...

'Rispetto alla mia attuale posizione al Senato, - spiegaa Repubblica - due cose hanno reso più facile accettare la proposta fattami dall'Università Cattolica ' che lo porterà, nei ...ritiene "innegabile che l'elezione di Elly Schlein abbia spostato il Pd più lontano dalle idee liberaldemocratiche in cui credo. Ho grande stima di Elly Schlein e non credo sbagli a ...Alla richiesta di Fabio Fazio di specificare da cosa sia stato deluso e cosa non si aspettava,ha risposto: "C'è in questo momento storico, forse non è stato così in passato ma in questo ...

Carlo Cottarelli si dimette da senatore: “Stimo Schlein, ma disagio su certe posizioni Il Fatto Quotidiano

L’economista si era candidato come indipendente con i dem: «La segretaria fa bene, è coerente: ha tentato di convincermi a restare. Ma io torno ad insegnare alla Cattolica».L'economista annuncia: "Ho deciso di accettare la proposta dell'Università Cattolica. Il mio partito con la neo segretaria è andato troppo a sinistra, lascio" ...