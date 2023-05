Pd | addio Cottarelli riaccende dibattito | Guerini ' non minimizzare' e Renzi ' è solo l' inizio' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023) Roma, 8 mag (Adnkronos) - E cinque. Dopo Beppe Fioroni, Andrea Marcucci, Enrico Borghi e Caterina Chinnici anche Carlosaluta il Pd. Per la precisione, l'economista ha dettoal suo seggio in Senato per tornare a insegnare all'università. Al suo posto subentra Cristina Tajani, ex assessora comunale a Milano.ha parlato di un "disagio" dopo l'arrivo alla segreteria dem di Elly Schlein, alla quale anche oggi ha però rinnovato la sua stima: "E' coerente". L'ex dirigente del Fmi ha fatto riferimento, nel suo annuncio, ad uno spostamento a sinistra dei dem, un tema ricorrente nelpost primarie. Anche se il casosi presenta come specifico: l'economista non ha lasciato il Pd, perché la tessera dem non l'aveva mai presa. Al Senato era stato infatti candidato ed ...