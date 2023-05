Ravello , attimi distamani quando un bus turistico è precipitato nel burrone . L' autobus gran turismo è ...soccorritori e le forze dell'ordine che hanno confermato che c'era solo l'autista'...Una donna di 69 anni al volante della sua auto ha guidato per 4 chilometri in senso contrario'autostrada (molto trafficata) A - 48 a San Fernando (Cadice). La conducente è stata fermata e rischia una possibile pena detentiva da sei mesi a due anni. 8 maggio 2023Una delle conseguenze inevitabili di questa condizione diè che gli allenatori delle squadre ... il raddoppio costante'esterno georgiano. E anche perché Osimhen era evidentemente a corto di ...

Paura sull’autostrada in Spagna: guida per 4 km in contromano Corriere TV

E anche quest'anno l'annuncio della vittoria in Ucraina è rimandato alla sfilata del prossimo anno. Anzi, la sfilata del 9 maggio a Mosca si annuncia meno sfavillante non solo ...Lucca, 8 maggio 2023 - Brutto incidente stradale questa mattina, 8 maggio, sulla via per Camaiore dove un camion, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato finendo nei campi che costeggiano l ...