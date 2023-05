Paura nel bresciano | pullman con 26 studenti a bordo finisce in una scarpata e si ribalta

Leggi su tpi

(Di lunedì 8 maggio 2023)nel, dove stamattina uncon 26è finito in unae si èto. L’incidente è avvenuto nella località di Azzano Mella, sulla strada che porta a Corticelle per cause ancora da accertare. Intorno alle 7 il mezzo, forse per l’asfalto bagnato di fango, ha iniziato a sbandare all’improvviso ed è uscito fuori strada. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, due auto mediche, l’elisoccorso e due squadre di vigili del fuoco. Prima ancora del’arrivo dei soccorsi sono stati glipresenti su un altro, che viaggiava dietro il primo, ad aiutare i compagni a scendere dal mezzo. Tredici ragazzi sono stati portati in pronto soccorso, mentre gli altri hanno ricevuto le cure sul ...