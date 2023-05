Paul Schrader sullo sciopero | Gli sceneggiatori non temono l' IA | ma di non essere pagati

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il celebre regista ha commentato il recentedeglidi Hollywood sostenendo la loro battaglia. Alla luce dell'attualedeglidi Hollywood,ha commentato la situazione schierandosi ovviamente dalla parte degli autori ma ha anche difeso il temuto utilizzo dell'intelligenza artificiale. "Glinonl'IA quanto il fatto di non. Approfondite questa logica. È evidente che l'IA diventerà una forza nell'intrattenimento cinematografico" ha scritto. "Avete bisogno di un nuovo episodio di 'CSI: Vegas'? ChapchatGPT ve lo scriverà in pochi secondi. E sarà buono, raccoglierà tutti gli episodi di CSI degli ultimi 20 anni ...

Alla luce dell'attuale sciopero degli sceneggiatori di Hollywood ,ha commentato la situazione schierandosi ovviamente dalla parte degli autori ma ha anche difeso il temuto utilizzo dell'intelligenza artificiale. " Gli sceneggiatori non temono l'IA ...Anno Produzione 1980 Genere Biografico Sportivo Durata 128' Interpreti Robert De Niro Cathy Moriarty Joe Pesci Nicholas Colasanto Frank Vincent SceneggiaturaMardik Martin Fotografia ...... tragica, ieratica di quel percorso drammaturgico tipico dell'epica scorsesiana, firmata con il sodale, cattolicissimo, di colpa e redenzione, di violenza cruda e realistica connaturata ...

Paul Schrader sullo sciopero: "Gli sceneggiatori non temono l'IA, ma ... Movieplayer

Il celebre regista ha commentato il recente sciopero degli sceneggiatori di Hollywood sostenendo la loro battaglia.Toro Scatenato torna al cinema, in un versione restaurata in 4K, il modo migliore per scoprire e riscoprire uno dei capolavori di Scorsese ...