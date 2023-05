Pagelle Udinese-Sampdoria | Gabbiadini fermato dal palo | Pereyra e Masina perfetti

(Di lunedì 8 maggio 2023) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 34ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP:) FLOP:) VOTI:(3-5-2): Silvestri 6; Becao 6, Bijol 6,8; Ebosele 6.5 (78? Perez 6),7 (84? Pafundisv), Walace 6, Lovric 6 (63? Arslan 6), Zeegelaar 6 (78? Udogie 6); Thauvin 6 (63? Samardzic 6), Nestorovski 6. Allenatore: Sottil 6.(3-4-1-2): Ravaglia 5; Gunter 5, Nuytinck 5, Murru 5; Zanoli 5, Rincon 5 (88? ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 34ª giornata di Serie A 2022/23:- Sampdoria Ledei protagonisti del match tra Sampdoria e, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Masina () FLOP: Gabbiadini (...Ledegli arbitri di Serie A della 34ª. Stasera alle 20.45 Empoli - Salernitana (Volpi) e- Samp (Baroni) e Sassuolo - Bologna (Ferrieri Caputi). Non perderti le Newsletter di Gazzetta ......30 Scandicci - Monza 2 - 3 Visualizza Serie A1 femminile VOLLEY - SUPERLEGA 19:30 Milano - Piacenza 0 - 3 CALCIO - SERIE A 20:45 Empoli - Bologna 3 - 1 20:45- Napoli 1 - 1 CALCIO - PREMIER ...

Serie A - Le pagelle di Udinese-Napoli 1-1: Osimhen uomo Scudetto, Kvaratskhelia lascia il segno Eurosport IT

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 34ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle Udinese-Sampdoria Le pagelle dei protagonisti del match tra Sampdoria e Udinese, valido per la 34 ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...