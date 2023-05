Pagelle Udinese-Sampdoria 2-0 | voti e tabellino Serie A 2022 23

(Di lunedì 8 maggio 2023) Lee idi2-0, match valido per la 34esima giornata di/23. La partita parte con i padroni di casa che forzano il pressing e che trovano subito il gol con Roberto Pereyra abile a muoversi sulla linea del fuorigioco e che, una volta recepita palla in area, con lo scavetto scavalca Ravaglia. Il primo tempo porta anche la firma di Masina che di testa realizza il secondo gol.nel primo tempo non pervenuta. Nel secondo tempo la partita si muove sulla falsa riga della prima frazione: laci prova di più, ma alla fine deve accettare il verdetto della sconfitta e della retrocessione inB.(3-5-2): Silvestri; Becao 5,5, Bijol 6, Masina 7; Festy 6 ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 34ª giornata di Serie A 2022/23:- Sampdoria Ledei protagonisti del match tra Sampdoria e, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Masina () FLOP: Gabbiadini (...Ledegli arbitri di Serie A della 34ª. Stasera alle 20.45 Empoli - Salernitana (Volpi) e- Samp (Baroni) e Sassuolo - Bologna (Ferrieri Caputi). Non perderti le Newsletter di Gazzetta ......30 Scandicci - Monza 2 - 3 Visualizza Serie A1 femminile VOLLEY - SUPERLEGA 19:30 Milano - Piacenza 0 - 3 CALCIO - SERIE A 20:45 Empoli - Bologna 3 - 1 20:45- Napoli 1 - 1 CALCIO - PREMIER ...

Serie A - Le pagelle di Udinese-Napoli 1-1: Osimhen uomo Scudetto, Kvaratskhelia lascia il segno Eurosport IT

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 34ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle Udinese-Sampdoria Le pagelle dei protagonisti del match tra Sampdoria e Udinese, valido per la 34 ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...