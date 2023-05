Pagelle Empoli-Salernitana | TOP e FLOP del match – VOTI

(Di lunedì 8 maggio 2023) I top ee iai protagonisti delvalido per la 34ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti deltra, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Ochoa, Cambiaghi.: Sambia.(4-2-3-1): Vicario 6.5; Ebuehi 6.5, Walukiewicz 6, Luperto 6, Parisi 6.5; Grassi 5.5, Marin 6.5; Baldanzi 7, Henderson 6, Cambiaghi 7; Caputo 7. All. Zanetti 7. Dalla panchina: Akpa Akpro 6, Pjaca 6.5, Destro 6, Bandinelli 6,5, Stojanovic 5.5.(3-4-2-1): Ochoa 6.5; Bronn 5.5, Lovato 6.5, Pirola 6.5; Sambia 5, Coulibaly 5.5, ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 34ª giornata di Serie A 2022/23: Empoli-Salernitana Ledei protagonisti del match tra Empoli-Salernitana, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Ochoa, Cambiaghi FLOP: Sambia

