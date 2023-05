Ovale compatto e definito? Ecco il siero must have del momento

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 8 maggio 2023) Dalla medicina estetica, ilultra-attivo che rimodella l’del viso. Un prodotto unico e performante Korff – brand di riferimento della cosmetica in Farmacia – amplia la sua linea SIERI con un’importante novità per completare l’azione delle creme viso e lavorare sui quattro parametri fondamentali della Good Skin Quality – levigatezza, luminosità, uniformità ed elasticità. Korff Derma Filling B8-B5 è, infatti, ilultra-attivo che rimodella l’del viso: grazie alla sua particolare composizione di principi attivi, agisce da potente ristrutturante, rigenerante e anti-ossidante, migliorando l’aspetto della pelle. La dermocosmesi di Korff rappresenta l’applicazione del perfetto bilanciamento tra scienza e medicina estetica, per prevenire la formazione di inestetismi e correggere eventuali disequilibri ...