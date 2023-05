Ospedale di Saronno | Bertolaso incontra i sindaci del territorio

(Di lunedì 8 maggio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color L’assessore al Welfare Guidol’aveva anticipato nel corso della sua visita lo scorso 17 aprile che c’erano delle “prospettive negative per altri medici che nei prossimi mesi avrebbero potuto lasciare per diverse ragioni l’di”.di, la diaspora dei medici Negli ultimi giorni sono trapelate le dimissioni di un medico del ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Dopo lo scontro, la giovane era stata portata d'urgenza all'Niguarda di Milano, dove ... anch'esso 27enne e gravemente ferito nell'incidente occorso sulla Monza -poco prima della ...Per cause ancora da chiarire, il loro mezzo si era schiantato contro un'auto lungo la Monza -. Dopo la caduta sull'asfalto, i due erano stati soccorsi e accompagnati in. Nelle scorse ...Più leggere le ferite riportate dalla 32enne che è stata comunque soccorsa e portata in, Redazione VareseNews redazione@varesenews.it Noi della redazione di VareseNews crediamo che ...

Saronno, ospedale: solo un medico in pronto soccorso - Il Notiziario Il Notiziario

Rilancio dell’ospedale di Saronno, l’assessore regionale al Welfare – Guido Bertolaso – martedì 9 maggio incontra i sindaci del territorio ...Non ce l’ha fatta la ragazza di 27 anni che viaggiava come passeggera con un coetaneo di Bovisio in sella a una moto Honda Cbr 1000 schiantatasi contro un’auto giovedì sera sulla Monza-Saronno. Si chi ...