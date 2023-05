Osimhen al comando di una speciale classifica in Serie A | ha staccato un ex Pallone d’Oro

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 8 maggio 2023) Prima l’errore e la delusione per non aver timbrato il cartellino, poi la determinazione e il coraggio di ripresentarsi ancora davanti a Terracciano: nella partita di ieri di Victorè racchiuso tutto il carattere dell’attaccante nigeriano. Con la rete di ieri, il bomber azzurro si è portato a quota 23 gol in questaA (28esima rete stagionale), blindando il primato dellacannonieri (+6 da Lautaro Martinez secondo). VictorUna stagioneper il nigeriano che, nonostante sia stato fermato anche quest’anno da qualche infortunio, si è finalmente consacrato come uno dei migliori numeri 9 nel panorama calcistico europeo.supera Weah: è l’africano con più reti inA In più, con la rete di ieri contro la Fiorentina, ...