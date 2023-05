Ora per l' Empoli la salvezza è più vicina

Leggi su agi

(Di lunedì 8 maggio 2023) AGI - A quattro giorni di distanza dalla preziosissima vittoria con il Bologna, l'si ripete e batte anche la Salernitana nel delicato scontro diretto per ladella 34esima giornata di Serie A. Al Castellani finisce 2-1 grazie alla reti firmate da Cambiaghi e Caputo, una per tempo, mentre nel finale serve a poco il sigillo ospite di Piatek: con questo successo la squadra di Zanetti sale a 38 punti portandosi a +11 sulla zona retrocessione quando ormai mancano solo quattro giornate al termine del campionato, mentre gli uomini di Sousa, dopo dieci risultati utili di fila, tornano a perdere restando fermi a quota 35. La prima vera occasione del match arriva dopo una dozzina di minuti in favore dei padroni di casa: Marin calcia un corner dalla sinistra, Caputo colpisce di testa chiamando Ochoa ad un super intervento per salvare i suoi. Il ...