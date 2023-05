Oppenheimer | Cillian Murphy nel nuovo esplosivo trailer italiano che svela la data di uscita italiana

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 8 maggio 2023) Undi oltre minuti anticipa i temi caldi di, film di Christopher Nolan sull'inventore della bomba atomica, el'del film. Ildi, film di Christopher Nolan dedicato al padre della bomba atomica, deflagra in rete in vista dell'del film, prevista per il 23 agosto con Universal. Ildella durata di oltre tre minuti anticipa i temi chiave del film ad alto tasso drammatico mostrando l'intensa performance dinei panni di J. Robert, il maggior ...