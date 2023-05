Operazione DIA Salerno | sequestro da oltre 2 milioni di euro

(Di lunedì 8 maggio 2023) La Direzione Investigativa Antimafia – Sezione diha dato oggi esecuzione ad un decreto di confisca emesso dalla Sezione Riesame e Misure di Prevenzione del Tribunale di, a seguito di proposta avanzata congiuntamente dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore e dal Direttore della D.L.A./Direzione Investigativa Antimafia, articolazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, avente ad oggetto beni immobili perduediriconducibili ad un uomo, in atto detenuto in espiazione di numerose condanne definitive per i delitti di omicidio pluriaggravato continuato, associazione di stampo camorristico, usura, estorsione ed altro. L’esecuzione del provvedimento rappresenta il coronamento di una articolata ed approfondita attività investigativa ...

