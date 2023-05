Onana vs Maignan | a breve il primo scontro tra i due in Italia! – TS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 8 maggio 2023) Nonostante ci siano già stati tre derby di Milano in questa stagione, Andree Mikenon si sono ancora incontrati da avversari– Andree Mikepotrebbero incrociarsi come avversari per la prima volta questo mercoledì, nell’andata della semifinale di Champions League. TuttoSport ricorda come nonostante Inter e Milan abbiano già giocato contro tre volte quest’anno, i due non sono mai stati in campo contemporaneamente. Nelderby vinto dai rossoneri, la porta dell’Inter era difesa dall’ex capitano Samir Handanovic. In Supercoppa Italiana e nella stracittadina di ritorno, invece,c’era, ma dato l’infortunio di, a difendere la porta dei rossoneri in entrambi i casi fu Ciprian ...