Omicidio Foggia | la lettera di mamma Paola a Tefta | ' Anche mio figlio morì per proteggermi | nessuno dica che è colpa tua'

(Di lunedì 8 maggio 2023) La forza In chiusura,scrive parole di conforto per il futuro: 'Cara, leggo che hai un altro bambino. Forse avrai già pensato che vivere non ha più senso, una madre che sopravvive a un ...

... che cercò di proteggerla dal compagno violento, scrive una lettera a Tefta, la 39enne coinvolta nella tragedia di Torremaggiore (), che ha vissutuo una tragedia simile. 'Cara Tefta, io non ... in provincia di, ha ucciso la figlia 16enne e il suo vicino ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee ammettendo il duplice. Quando i militari lo hanno bloccato aveva ancora gli ...

Omicidio Torremaggiore (Foggia), il killer alla moglie: "Non ti uccido, devi sopravvivere e soffrire" TGCOM

Taulant Malaj, il panettiere albanese di 45 anni che ieri a Torremaggiore (Foggia) ha ucciso la figlia 16enne e il suo vicino (Massimo De Santis, 51 anni, che riteneva essere il presunto amante della.Lettere di supporto. Paola Piras, la 52enne di Tortolì (Nuoro) che due anni fa perse il figlio, che cercò di proteggerla dal compagno violento, scrive una lettera ...