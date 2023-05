Cambia la disciplina delle sanzioni amministrative in caso didelle ritenute previdenziali . La novità è stata introdotta dal decreto lavoro , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023. Chi non verserà i contributi dovuti non ...Per l', ritardato o parzialedell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione del 30%. Dichiarazione imposta di soggiorno e versamenti rateali. Le ...Inoltre, dalla ricostruzione del passivo fallimentare, è stato rilevato un danno patrimoniale all'Erario di 1milione e 9oomila euro derivante dal reiteratodi imposte e contributi. ...

Omesso versamento dei contributi: con il DL lavoro cambiano le sanzioni Informazione Fiscale

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato alcune faq sulla dichiarazione dell'imposta di soggiorno. Focus sulle rateizzazioni ...Il datore di lavoro non solo calcola e trattiene i contributi, ma ha l’onere di versarli. Cosa succede se non lo fa Dal reato di omesso versamento alle sanzioni, quali sono le conseguenze.