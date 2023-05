Olivier Giroud | “Potevo firmare per l’Inter | Dio ha voluto che scegliessi il Milan”

(Di lunedì 8 maggio 2023) “San Siro è un posto speciale, soprattutto quando si tratta del derby. Poi c’è il prestigio della Champions League e il fatto che ci sarà sicuramente unaese in finale“. Lo ha detto l’attaccante delin vista della semifinale controin Champions League. “In Serie A ho segnato tre gol in tre partite controe ho anche fatto uno o due assist, quindi le statistiche sono buone. Ma ricordo anche la sconfitta in Supercoppa 3-0, loro hanno dominato nettamente. Mi è rimasta in testa, quindi dovremo giocare al meglio”, ha spiegato il francese in un’intervista al sito della Uefa.ha realizzato un gol pesantissimo nei quarti contro il Napoli: “Dopo aver sbagliato il rigore sapevo di dover rimanere concentrato, perché ero sicuro che ...

Intervistato dal sito della Uefa, l'attaccante del Milan,, ha parlato in vista della sfida all'Inter valevole per l'Euroderby d'andata delle semifinali di Champions League: SAN SIRO E IL DERBY - 'San Siro è un posto speciale soprattutto in un ...Alle spalle del francese, naturalmente. Se dovesse prevalere un'idea maggiormente offensiva, ecco spuntare Origi o Rebic. Entrambi, però, non convincono da diversi mesi e per questo ...Infortuni e prestazioni assenti fanno sì che il Diavolo vada alla ricerca di un centravanti giovane e con caratteristiche precise, in grado di alternarsi col veterano e affidabile.

Giroud a uefa.com: "Potevo andare all'Inter, ma Dio ha voluto che scegliessi il Milan. Sheva il mio... Milan News

"San Siro e' un posto speciale, soprattutto quando si tratta del derby. Poi c'e' il prestigio della Champions League e il fatto che ci ...