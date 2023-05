Olimpiadi di Matematica | due medaglie per il Liceo Rummo a Cesenatico

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora grande successo allediper ilScientifico “” di Benevento.d’Oro e di Bronzo per gli alunni Raffaele Botticella e Salvatore Meola conquistate rispettivamente nelle prove nazionali individuali delledellache si sono svolte adal 4 al 7 maggio. I due ragazzi si sono distinti in una prova molto impegnativa che prevedeva la risoluzione di complessi problemi riguardanti diverse branche della. Ottimo risultato ottenuto anche dalla squadra deldurante le semifinali delle gare a squadre. I complimenti vanno ai componenti: Pierpaolo Piccirillo, Aldo Coletta, Jasmine Trofa, Matteo De Pietro, ...

La competizione si è svolta il 6 maggio a Udine , ma per lui e altri otto partecipanti, impegnati nella stessa giornata nelle prove nazionali delledellaa Cesenatico , è stata ...Hanno finalmente tagliato il traguardo le finali nazionali dei Campionati della, nome dato nel 2023 alleitaliane dellaorganizzate dall'UnioneItaliana su mandato del ministero dell'Istruzione e del Merito: in cima alla classifica, a punteggio pieno, c'è Luca Sartori del ...È stata super partecipata ed animata ieri la premiazione della 39ª edizione delledi: che hanno sancito per l'Italia i sei migliori studenti matematici che sfideranno i pari età ...

Olimpiadi della matematica, vince (di nuovo) il Galfer di Torino La Stampa

Questa volta il giovane ha trionfato nella categoria scuole superiori, a Udine il 6 maggio: lo studente del liceo Scacchi di Bari ha risposto a 90 quesiti con ...Missione compiuta. L’Amatori Napoli strappa un punto d’oro alla Lazio capolista (unica compagine imbattuta dei tre gironi), e raggiunge la matematica salvezza. Traguardo tagliato ...