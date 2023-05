La Corte lancia l'allarme sulla prossima scadenza fissata al 30 giugno. Ma per il ministro degli Affari europei 'l'accertamento compete esclusivamente alla Commissione europea' Sullo stesso argomento: ...Nel primo anno di lavoro delConsiglio di Amministrazione con il governo Draghi il Cda ha ... ''Dall'inizio del 2023 sulla carica da me ricoperta e sulla mia persona si è aperto uno...Nel primo anno di lavoro delConsiglio di Amministrazione con il governo Draghi il Cda ha ... Dall'inizio del 2023 sulla carica da me ricoperta e sulla mia persona si è aperto unopolitico ...

Nuovo scontro Fitto-Corte dei conti sulla quarta rata del Pnrr: in ballo 16 miliardi Il Foglio

La Corte lancia l'allarme sulla prossima scadenza fissata al 30 giugno. Ma per il ministro degli Affari europei "l'accertamento compete esclusivamente alla Commissione europea" ..."Il mio futuro professionale, di cui si è molto discusso sui giornali in questi giorni, non sempre a proposito, è di nessuna importanza di fronte a queste ragioni e non può costituire oggetto di tratt ...