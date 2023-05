Nuovo sbarco nella Locride | 55 migranti approdati a Roccella Jonica

Nel corso della notte, al termine di un'operazione di soccorso in mare compiuta dalla Guardia Costiera, 55 migranti di varie nazionalità sono stati sbarcati a Roccella Jonica , nella Locride . I ...E magari prima di tornare a casa fermarsi dial bancone e comprare del pane appena sfornato. ... a cui sono seguite le aperture in via dello Sprone, via Carducci, lungarno Soderini e lo...... orgoglio nazional - patriottico e motivazioni altre e oltre quelle strettamente economiche (vedi la corsa allosulla Luna). Così, sulla spinta del trionfo di Monza, tutto cambia. Il...

Nuovo sbarco di migranti a Roccella Jonica, soccorse 50 persone Calabria 7

ROCCELLA JONICA Sbarco di migranti nella notte a Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria. Sono 55 le persone intercettate e soccorse dalla Guardia Costiera e arrivate intorno alle 01.30 al po ...Sono quasi duemila, nel solo Porto di Roccella, i migranti arrivati dall'inizio dell'anno. Sul posto anche le forze dell'ordine ...