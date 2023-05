Nuoto | Mare Nostrum | gli azzurri convocati per Canet e Barcellona

(Di lunedì 8 maggio 2023) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - Come da tradizione la stagione internazionale delsi apre con ilSwim Tour: prima tappa aen Roussillon in programma il 13 e il 14 maggio, seconda ail 17 e il 18 maggio e chiusura il 20 e il 21 nel Principato di Monaco. Due selezioni azzurre saranno presenti alle prime due tappe del circuito, che di fatto rappresenta un test in vista del prossimo Trofeo Sette Colli di Roma (23-25 giugno) e dei Mondiali di Fukuoka (23-30 luglio). Iperen Roussillon. Lisa Angiolini (Carabinieri/Virtus Buonconvento), Antonella Crispino (Esercito/Asso), Giulia D'Innocenzo (Carabinieri/CC Aniene), Elena Di Liddo (Carabinieri/CC Aniene), Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91), ...

Mare Nostrum. Gli azzurri per Canet e Barcellona FIN - Federazione Italiana Nuoto

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Come da tradizione la stagione internazionale del nuoto si apre con il Mare Nostrum Swim Tour: prima tappa a Canet en Roussillon in programma il 13 e il 14 maggio, seconda a