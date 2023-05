Nucleare | Iran invita Paesi occidentali a non rinviare negoziati

L'ha invitato i Paesi occidentali, "soprattutto gli Stati Uniti", a non "rinviare" i negoziati per rilanciare l'accordo sul, a cinque anni dal ritiro unilaterale americano. La conclusione ..."Nella regione - evidenzia Repubblica - resta alta la preoccupazione per la centrale". ... Mentre di recente l'Arabia ha mostrato segnali di apertura verso l', il grande nemico di Israele e ...... con un diametro di un metro e 20, pesante oltre 4 tonnellate e dotabile di testatasi ... dall'abbattimento dei 'soliti' piccoli droni made in, si pensava che ci si potesse difendere da ...

L'accordo sul nucleare tra Iran e Usa è tornato a fare discutere e sta dividendo la politica iraniana. Ha sollevato inoltre dure critiche.