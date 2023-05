Non sta bene e ha bisogno di aiuto | Paul Pogba | conferme inquietanti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023) Certo, perquesta stagione alla Juventus, la prima da "rientrante" in bianconero dopo il flop al Manchester United, è stata tutto tranne quello che ci si aspettava. Stagione difficile, tribolata, per certi versi pessima. E a parlare del periodo difficilissimo che sta attraversando il francese è una vecchia gloria del calcio transalpino, ovvero Claude Makelele. L'ex centrocampista, parlando del polpo bianconero, ha detto di "comprendere" la sua stagione complessa. "Non è statofisicamente - ha premesso -, e con la testa è stato distratto da molte cose extra-calcio. In determinate condizioni è difficile dare il 100% per un giocatore. La qualità difficilmente viene fuori se la testa non risponde e non è sgombra da pensieri - ha rimarcato -. Spero che riesca a vivere una stagione senza pensieri, un anno concentrato... da ...