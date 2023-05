«Non ho visto nulla | avevo il diavolo nel cervello» | la confessione dell’uomo che ha ucciso la figlia 16enne a Torremaggiore

(Di lunedì 8 maggio 2023) Ha aspettato che Massimo De Santis rientrasse a casa dal lavoro, lo ha seguito per le scale e lo ha accoltellato. Poi è entrato nel suo appartamento, ha aggredito la moglie e, quando lasi è messa in mezzo per difendere la madre, ha colpito anche lei, ferendola a morte. È questo il racconto di Taulant Malaj, il 45enne che aavrebbequello che riteneva l’amante della moglie e la. «Non hoil nero davanti, era tutto buio eilnel», avrebbe detto ai pm che lo hanno interrogato. L’uomo ha anche realizzato un video subito dopo l’aggressione, filmando i due corpi straziati mentre la moglie Tefta piangeva la ...

Per l ' ospitalità che garantiamo,c ' erano i presupposti per accogliere i nostri ospiti. Inoltre,il clima pandemico, le difficoltà dei collegamenti ed essendo la nostra clientela per il ......quando hala maglia della Finale ad attenderla: La produzione ha mandato in onda anche uno dei complimenti che Lorella Cuccarini le ha rivolto durante la Semifinale in cui le diceva cheera ..."Da diversi mesi però, i pediatri sono costretti a fare esattamente il contrario,potendo la ... tra cui l'influenza stagionale e il virus respiratorio sinciziale (RSV),che la coinfezione di ...

«Non ho visto nulla, avevo il diavolo nel cervello», la confessione ... Open

Non cambia la maglia rosa del Giro d'Italia 2023. La Vasto-Melfi vede ancora Remco Evenepoel in testa alla classifica generale: il leader della generale guadagna 3'' su Joao Almeida, che diventa secon ...In questi mesi che ci portano diritti dritti all'estate andiamo a scoprire gli eventi di yoga più interessanti in Italia che ci accompagnano verso l'estate ...