Non è un Paese per occidentali La Cina strapazza le società che gestiscono dati

Leggi su formiche

(Di lunedì 8 maggio 2023) Laresta ostile per manager e dipendenti diche hanno sede sul territorio cinese. I rischi, che esistono da molto tempo, sono aumentati negli ultimi mesi. Limitazioni, sanzioni, perquisizioni e persino arresti. Le nuove leggi sulla sicurezza deiimpostate dal governo di Pechino hanno reso concreta la repressione contro le aziende non gradite dalle autorità. Come dimostrano i raid della polizia cinese delle scorse settimane (qui l’articolo di Formiche.net). Per questo leche operano indevono iniziare a fare valutazioni più sobrie sul fatto che stiano mettendo in pericolo se stesse o il proprio personale locale. Spiega così un manager a conoscenza della situazione al settimanale The Economist: “Mentre la ...