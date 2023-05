Non c' è frontiera! Sono i bianchi ad averla La verità sui flussi migratori

... la proposta sembra ignorare le politiche pubbliche che favoriscono l'espansione della... il governo sembra ancora lontano dal presentare una politica di transizione concreta, di certo...Quando c'è stato l'11 settembre, la creazione di nuove 'minacce' sulla 'dell'America' (... Questa cifrainclude i morti delle guerre...nellapiù avanzata dell'Intelligenza Artificiale In estrema sintesi per essere più libero di spiegare in dettaglio all'opinione pubblica i pericoli ai quali va incontro. In realtàè il ...

"Non c'è frontiera! Sono i bianchi ad averla...". La verità sui flussi ... ilGiornale.it

Bene la solidarietà all’Italia di Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, che sull’emergenza immigrazione ha ...Se in Italia gli sbarchi dei migranti continuano ad aumentare e, all’orizzonte, non si vede un briciolo del tanto promesso “blocco navale”, negli Stati Uniti il paladino dei buonisti del Pd e presiden ...