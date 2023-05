No! Questa interrogazione parlamentare non dimostra l’esistenza delle fantomatiche scie chimiche

(Di lunedì 8 maggio 2023) Nonostante le molteplici smentite, quella sulleè una teoria del complotto dura a morire e difficile da sradicare. I molti utenti dei social che sono assolutamente convinti della loro esistenza ricercano prove in maniera incessante: recentemente hanno creduto di individuarle in un intervento fatto dal senatore Scilipoti nel 2014. Per chi ha fretta: Circola su Facebook uno screenshot volto areL’immagine si riferisce a un’presentata dal senatore Scilipoti sul tema Che tuttavia non basta da sola a confermare la teoria: Scilipoti non ottenne risposta dall’esecutivo dell’epoca La versione ufficialmente abbracciata dalle istituzioni italiane, inoltre, è quella che esclude ...

...l'iniziativa di raccolta fondi " SUPEREROI INSIEME " di Medicinema Italia - l'organizzazione- ...esperienza sarà condivisa anche con ragazzi che non sono in cura presso il Gemelli proprio per ...Medaglia d'argento per una altra figlia d'arte:volta si tratta della giovanissima Azzurra ... che merita tutto il nostro rispetto e le nostre attenzioni anche nelle giornate, quando il ...... ma uniti dalla volontà di far sentire con la loro musica un forte e chiaro "alla guerra". Quest'... Ringrazio Sant'Egidio per aver promossoiniziativa e tutte le volontarie e i volontari ...

No! Questa interrogazione parlamentare non dimostra l'esistenza ... Open

"Siamo avvolti nel nostro ego a non vediamo la condizione disperata di alcuni popoli": leggi l'interista a Giorgia su FQMagazine ...Tutto quello che i migliori club di Como e provincia hanno da offrire nei prossimi giorni: una settimana di concerti, festival e musica live ...