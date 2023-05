No! Il telefilm “Rocco Schiavone” non sostiene l’esistenza delle fantomatiche “scie chimiche”

(Di lunedì 8 maggio 2023) «Film del 2016» leggiamo in un reel su Facebook che ha superato in pochi giorni le 4.300 condivisioni, testo seguito da un «c’è lo stanno dicendo da un bel pezzo» (errore incluso). Nella clip notiamo ““, personaggio noto della televisione italiana interpretato dall’attore Marco Giallini, mentre viene bombardato da una serie di teorie del complotto da parte di “Michela Gambino” interpretata da Lorenza Indovina, partendo dallea Soros e quant’altro. Ciò che non riportano gli utenti che condividono la clip è che quella scena prende in giro proprio i credenti di queste fantasie. Per chi ha fretta La scena delviene ripresa da un cellulare e diffusa per sostenere che in televisione abbiano ammesso...

"Film del 2016" leggiamo in un reel su Facebook che ha superato in pochi giorni le 4.300 condivisioni, testo seguito da un "c'è lo stanno dicendo da un bel pezzo" (errore incluso). Nella clip notiamo '...Nick, Joe e Kevin sono l'America dei. Mai uno scandalo, mai una polemica, nessun titolone ... ma anche Jay - Z, che in un verso di On to the Next One dice: ', non sono un Jonas Brother, sono ...... sceneggiatori, autori e anche migliori lettori, perchéi migliori libri per diventare grandi ...fantasia vola molto più lontano con un buon romanzo d'intrattenimento che non con un film o, ...

No! Il telefilm "Rocco Schiavone" non sostiene l'esistenza delle ... Open

È un format televisivo di lungo corso, ma molto apprezzato dal pubblico svedese: immagini in diretta, che rappresentano la natura selvaggia ...Forrest Gump esiste nella vita reale, non è più soltanto il simpatico personaggio interpretato nel 1994 da Tom Hanks nella pellicola diretta da Robert Zemeckis. C'è la lunga barba incolta sotto il cap ...