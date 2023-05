No! Gli aerei dell’11 Settembre non vennero aggiunti in CGI

Leggi su open.online

(Di lunedì 8 maggio 2023) La teoria del complotto sugli attentati terroristici2001 è un complesso intreccio di trame e sotto-trame, dove si cerca di dimostrare che i quattrodirottati quella mattina siano stati fatti sparire per inscenare gli attentati. Il governo in pratica avrebbe inscenato tutto: demolendo le Torri Gemelle; distruggendo con un fantomatico missile una facciata del Pentagono; creando dal nulla le macerie del volo 93 precipitato a Shanksville. Periodicamente saltano fuori condivisioni dove si cerca di sostenere che quegliche penetrano le Twin Towers siano statidigitalmente. Ne avevamo trattato qui e qui. Ma alcune condivisioni che circolano su Facebook vanno oltre, abbinando questa sotto-trama alla teoria delle Scie chimiche. In sostanza gli...