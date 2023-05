(Di lunedì 8 maggio 2023) Siamo avvocate ed avvocati da sempre impegnati nella difesa dei diritti di libertà e di manifestazione del pensiero. In questi campi, a fronte dell’emergere di nuove forme di contestazione da first appeared on il manifesto.

...ha diffuso la marginalizzazione e a volte ladi concetti come pacifismo e dissenso. I pacifisti sono diventati una parte fastidiosa della società, anzi irragionevole rispetto...... alimentano le paure , spesso attraverso campagne di vera e propriadei ... allontanare il cittadino straniero dal territorio UE e impedirgli di accederedomanda di asilo . L'..."Siamo apertamente contraridi chi migra e di chi sostiene le operazioni di soccorso, così comelimitazione dei diritti della persona". Fra i manifestanti anche politici ...

No alla criminalizzazione degli ecoattivisti Osservatorio Repressione

La presa di posizione contro la linea dura di alcune procure che hanno contestato agli attivisti green addirittura il grave reato di associazione per ...Arezzo, 5 maggio 2023 – Su il sipario in Valtiberina. Un nuovo appuntamento al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, questa sera alle 21, con Witch Is, va in scena un progetto teatrale che riflette ...