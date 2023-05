Nintendo contro l’emulazione | Colpito il progetto Lockpick

Leggi su gamerbrain

(Di lunedì 8 maggio 2023)è stata sempre nota per la sua ferma politica anti-pirateria, e recentemente ha dimostrato che non ha alcuna intenzione di cambiare idea. L’ultima mossa della casa di Kyoto è stata rivoltail, un’applicazione che consentiva agli utenti di estrarre i file di gioco dai propri giochiSwitch per emularli su altri dispositivi.la pirateria: Addio alè un argomento molto delicato nel mondo dei videogiochi. Da un lato, molti utenti la considerano una forma di preservazione delle opere videoludiche, in grado di salvare i giochi dalla perdita e dallo smarrimento dovuti all’obsolescenza delle piattaforme di gioco. D’altra parte, le ...