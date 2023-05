Nino Lombardi e Gino Abbate insieme ‘Per Ponte’

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Una Filiera Istituzionale Per Ponte”. Questo è il titolo della manifestazione pubblica della listacon Giuseppe Corbo Sindaco in programma martedì 9 maggio alle ore 20.00 a Ponte nello spazio antistante alla sede elettorale.a Giuseppe Corbo interverranno:, Presidente della Provincia di Benevento eConsigliere Regionale della Campania, componente delle Commissioni Sanità, Agricoltura, Turismo, Attività Produttive e Segretario della Commissione per le Aree Interne. Nel corso dell’incontro, che sarà moderato dal Giornalista – Agenzia Stampa Comunicazione Miky Digital Media MDM Michele Di Maina, sarà evidenziato che la cooperazione tra il Comune di Ponte, la Provincia di Benevento e la ...

"Bene ha fatto il sindaco Clemente Mastella a convocare " assieme al presidente della Provincia" un tavolo di confronto sull'alta capacità Napoli - Bari e in particolare sulla piattaforma logistica Ufita e sullo scalo merci di Ponte Valentino. Condivido lo spirito dell'iniziativa: ...Benevento . 'Bene ha fatto il sindaco Clemente Mastella a convocare - assieme al presidente della Provincia- un tavolo di confronto sull'alta capacità Napoli - Bari e in particolare sulla piattaforma logistica Ufita e sullo scalo merci di Ponte Valentino'. Così in una nota Luigi Diego ...'Siamo in presenza - conclude, presidente della Provincia di Benevento - di un dato di grande rilevanza che fa registrare un tasso di crescita veramente significativo. Diventiamo sempre ...

Il Contratto di Fiume Ufita è stato sottoscritto. Ora il progetto Nuova Irpinia

